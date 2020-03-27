"Ювентус" возобновил интерес к Марсело

Туринский "Ювентус" вновь рассматривает вариант с подписанием левого защитника "Реала" Марсело.

По информации Marca, "старая синьора" возобновила интерес к звёздному бразильцу после одобрения его кандидатуры главным тренером команды Маурицио Сарри.

Напомним, что прошлым летом итальянский гранд был близок к покупке 31-летнего фулбека, но сделка в итоге сорвалась.

В текущем сезоне Марсело сыграл за "Реал" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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