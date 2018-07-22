"Ювентус" возобновил интерес к Милинковичу-Савичу

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"Ювентус" возобновил интерес к Милинковичу-СавичуТуринский "Ювентус" возобновил свой интерес к полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.

По сведениям Tuttosport, "старая синьора" переключила свое внимание на сербского хавбека, чья трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро, после того, как ей не удалось заполучить в свои ряды Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" и Адриана Рабьо из ПСЖ.

Напомним,  "Челси" и "Ювентус" могут обменяться защитниками. | soccernews.ru

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