"Ювентус" возобновил интерес к Верратти

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"Ювентус" возобновил интерес к ВерраттиТуринский "Ювентус" возобновил интерес к полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, в последние недели "старая сеньора" снова обратила свой взор в сторону 24-летнего хавбека парижан, который в нынешнем сезоне отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 12 матчах за свой клуб.

Напомним, вчера "Ювентус" сыграл вничью со "Спортингом". | soccernews.ru

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