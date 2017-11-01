"Ювентус" возобновил интерес к Верратти

Туринский "Ювентус" возобновил интерес к полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, в последние недели "старая сеньора" снова обратила свой взор в сторону 24-летнего хавбека парижан, который в нынешнем сезоне отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 12 матчах за свой клуб.

Напомним, вчера "Ювентус" сыграл вничью со "Спортингом". | soccernews.ru