"Ювентус" возобновил интерес к защитнику "Ромы"

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"Ювентус" возобновил интерес к защитнику "Ромы"

"Ювентус" планирует приобрести Костаса Маноласа из "Ромы".

Как сообщает Calciomercato, ориентировочная сумма трансфера может составить 35 миллионов евро. Напомним, что туринцы интересовались защитником еще прошлым летом.

В минувшем сезоне Манолас провел 40 матчей, в которых забил 4 гола и отдал один ассист.

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