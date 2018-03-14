"Ювентус" возобновил интерес к защитнику "Валенсии"

Туринский "Ювентус" возобновил свой интерес к защитнику "Валенсии" Хосе Гайя, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "старая сеньора" планирует предпринять новые попытки подписать 22-летнего бека "летучих мышей", трансфер которого оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гайя сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Валенсию".

Напомним, сегодня "Ювентус" сыграет против "Аталанты". | soccernews.ru