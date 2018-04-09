"Ювентус" возродил свой интерес к ключевому хавбеку ПСЖ

Туринский "Ювентус" возродил свой интерес к ключевому полузащитнику ПСЖ Марко Верратти, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, на трансфере 25-летнего хавбека парижан настаивает ведущий форвард "старой синьоры" Пауло Дибала, который требует от руководства своего клуба укрепить состав команды для возможности борьбы за победу в Лиге Чемпионов.

В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Ювентус" готов заплатить 150 миллионов евро за хавбека "Реала". | soccernews.ru