"Ювентус" возродил свой интерес к ключевому хавбеку ПСЖ

Теги псжпауло дибалаювентусмарко верратти

"Ювентус" возродил свой интерес к ключевому хавбеку ПСЖТуринский "Ювентус" возродил свой интерес к ключевому полузащитнику ПСЖ Марко Верратти, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, на трансфере 25-летнего хавбека парижан настаивает ведущий форвард "старой синьоры" Пауло Дибала, который требует от руководства своего клуба укрепить состав команды для возможности борьбы за победу в Лиге Чемпионов.

В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Ювентус" готов заплатить 150 миллионов евро за хавбека "Реала". | soccernews.ru

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