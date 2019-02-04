"Ювентус" впервые с 2011 года пропустил три гола в двух играх кряду

"Ювентус" на прошлой неделе в рамках Кубка Италии уступил "Аталанте" (0:3) и сыграл вничью с "Пармой" (3:3) в Серии А.

Таким образом, "старая синьора" пропустила три гола в двух играх кряду, что не происходило с клубом с 2011 года.

Тогда "Ювентус" при Луиджи Дельнери крупно уступил "Парме" (1:4) и "Наполи" (0:3).

После 22 туров "Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

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