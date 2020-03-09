"Ювентус" впервые в 21-м веке не пропустил в пяти подряд домашних матчах с "Интером"
Туринский "Ювентус" продлил серию домашних матчей с "Интером" без пропущенных голов.
Победив со счётом 2:0 в воскресенье, "старая синьора" в пятый раз подряд сохранила свои ворота в неприкосновенности в играх с "нерадзурри" на своём поле.
Как сообщает Opta, это лучшая серия "Ювентуса" с 1999 года, когда в активе команды было семь "сухих" матчей дома против "Интера".
Не пропустите: Матч "Ювентус" - "Лион" может пройти за пределами Италии из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Фиорентина
|26
|30
|13
|Сассуоло
|24
|29
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|25
|16