"Ювентус" впервые в 21-м веке не пропустил в пяти подряд домашних матчах с "Интером"

Туринский "Ювентус" продлил серию домашних матчей с "Интером" без пропущенных голов.

Победив со счётом 2:0 в воскресенье, "старая синьора" в пятый раз подряд сохранила свои ворота в неприкосновенности в играх с "нерадзурри" на своём поле.

Как сообщает Opta, это лучшая серия "Ювентуса" с 1999 года, когда в активе команды было семь "сухих" матчей дома против "Интера".

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