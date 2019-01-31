"Ювентус" впервые за 23 года крупно проиграл в Кубке Италии

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"Ювентус" впервые за 23 года крупно проиграл в Кубке Италии"Ювентус" проиграл "Аталанте" (0:3) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Для туринского клуба это стало самым крупным поражением от итальянской команды с января 2011 года - тогда "Ювентус" разгромил "Наполи" (0:3).

В Кубке Италии "Ювентус" впервые крупно проиграл за последние 23 года. В ноябре 1996-го команду обыграл "Интер" (0:3).

"Аталанта" вышла в полуфинал турнира, а "Ювентус" из Кубка Италии вылетел.

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