"Ювентус" впервые за два года пропустил два гола в домашней игре Лиги Чемпионов

Туринский "Ювентус", который в эти минуты играет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", впервые за два года пропустил два гола в домашнем матче самого престижного европейского клубного турнира.

Прервать серию "старой сеньоры" удалось Харри Кейну и Кристиану Эриксену, результативные удары которых позволили "шпорам" сравнять счет в поединке. В последний же раз "Юве" пропускал два мяча в ЛЧ в феврале 2016-го года во встрече с мюнхенской "Баварией".

Напомним, "Ювентус" нацелился на хавбека "Реала". | soccernews.ru