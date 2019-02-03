"Ювентус" впервые за с 2011 года не выиграл дома в серии А, ведя в 2 гола

"Ювентус" сыграл вничью с "Пармой" (3:3) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

В течение всего матча туринцы вели 2:0 и 3:1.

Для "Ювентуса" дома, в серии А, это первый случай за последние 8 лет.

После 22 туров "Ювентус" занимает 1 строчку турнирной таблицы Серии А.

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