"Ювентус" впервые за с 2011 года не выиграл дома в серии А, ведя в 2 гола

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"Ювентус" впервые за с 2011 года не выиграл дома в серии А, ведя в 2 гола

"Ювентус" сыграл вничью с "Пармой" (3:3) в матче 22-го тура чемпионата Италии. 

В течение всего матча туринцы вели 2:0 и 3:1. 

Для "Ювентуса" дома, в серии А, это первый случай за последние 8 лет.

После 22 туров "Ювентус" занимает 1 строчку турнирной таблицы Серии А.

А еще: "Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой" | http://soccernews.ru

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