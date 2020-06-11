"Ювентус" все еще интересуется Доннаруммой

Теги ювентусмиланджанлуиджи доннарумматрансферы

"Ювентус" все еще интересуется Доннаруммой

"Ювентус" не утратил интерес к вратарю "Милана" Джанлуиджи Доннарумме.

Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" попытается заполучить Доннарумму, если им удастся выгодно продать Войцеха Щесны.

Контракт Доннаруммы с "Миланом" истекает следующим летом и переговоры между сторонами зашли в тупик. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Доннарумма провел 26 матчей и пропустил 33 гола.

Читайте также: "Милан" приостановил переговоры с Доннаруммой о новом контракте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В CAS заявили, когда будет вынесено решение по апелляции "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков

В CAS заявили, когда будет вынесено решение по апелляции "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов