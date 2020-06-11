"Ювентус" все еще интересуется Доннаруммой

"Ювентус" не утратил интерес к вратарю "Милана" Джанлуиджи Доннарумме.

Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" попытается заполучить Доннарумму, если им удастся выгодно продать Войцеха Щесны.

Контракт Доннаруммы с "Миланом" истекает следующим летом и переговоры между сторонами зашли в тупик. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Доннарумма провел 26 матчей и пропустил 33 гола.

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