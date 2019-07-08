"Ювентус" все еще интересуется Иско

Теги ювентусискореал мадрид

"Ювентус" все еще интересуется Иско

"Ювентус" еще не утратил интерес к хавбеку "Реала" Иско.

По сведениям Calciomercato, "старая синьора" рассматривает возможность подписания испанца. "Сливочные" хотят выручить с продажи игрока не менее 80 миллионов евро.

Однако отмечается, что приоритетным вариантом для "Ювентуса" является покупка Поля Погба и Мауро Икарди.

В прошедшем сезоне Иско провел 37 игр, в которых отметился 6 забитыми мячами и двумя ассистами.

Читайте также: "Ювентус" определился с размером предложения по Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тунис в серии пенальти обыграл Гану и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Тунис в серии пенальти обыграл Гану и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов