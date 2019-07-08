"Ювентус" все еще интересуется Иско

"Ювентус" еще не утратил интерес к хавбеку "Реала" Иско.

По сведениям Calciomercato, "старая синьора" рассматривает возможность подписания испанца. "Сливочные" хотят выручить с продажи игрока не менее 80 миллионов евро.

Однако отмечается, что приоритетным вариантом для "Ювентуса" является покупка Поля Погба и Мауро Икарди.

В прошедшем сезоне Иско провел 37 игр, в которых отметился 6 забитыми мячами и двумя ассистами.

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