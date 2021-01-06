"Ювентус" все таки выехал на матч с "Миланом", появилась заявка

Несмотря на информацию о возможном запрете на выезд, "Ювентус" сыграет в матче 16-го тура Серии А против "Милана".

Как сообщалось ранее, матч был под угрозой срыва из-за возможной вспышки коронавируса среди игроков "старой синьоры". Хуан Куадрадо и Алекс Сандро получили положительные результаты тестирования на COVID-19. В целях предосторожности было принято решение перенести отправление на игру на утро.