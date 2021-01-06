"Ювентус" все таки выехал на матч с "Миланом", появилась заявка

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"Ювентус" все таки выехал на матч с "Миланом", появилась заявкаНесмотря на информацию о возможном запрете на выезд, "Ювентус" сыграет в матче 16-го тура Серии А против "Милана".

Как сообщалось ранее, матч был под угрозой срыва из-за возможной вспышки коронавируса среди игроков "старой синьоры". Хуан Куадрадо и Алекс Сандро получили положительные результаты тестирования на COVID-19. В целях предосторожности было принято решение перенести отправление на игру на утро. 

Напомним, игра состоится в Милане сегодня, 6 января. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

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