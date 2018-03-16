"Ювентус" всегда проходил "Реал" в плей-офф Лиги Чемпионов

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"Ювентус" всегда проходил "Реал" в плей-офф Лиги Чемпионов

В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ювентус" встретится с "Реалом".

Итальянский и испанский клубы ранее пять раз встречались между собой в плей-офф ЛЧ.

Каждый раз сильнее в двухматчевом противостоянии оказывался "Ювентус".

Впрочем "Реал" дважды победил "Юве" в финалах Лиги Чемпионов - 1:0 в сезоне 1997/98 и 4:1 – в 2016/17.

Не пропустите: В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ювентус" будет противостоять "Реалу", "Ливерпуль" сразится с "Ман Сити". | http://soccernews.ru

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