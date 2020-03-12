"Ювентус" всем клубом находится на карантине

Теги ювентускоронавирус

"Ювентус" всем клубом находится на карантине

"Ювентус" принял меры по нераспространению коронавируса.

"После того, как мы узнали о заражении коронавирусом Даниэле Ругани, 121 человек, включая футболистов, тренеров, менеджеров, сопровождающих и сотрудников "Ювентуса", отправились на карантин", - заявили в клубе.

Напомним, что Криштиану Роналду сейчас находится в Португалии и пока не будет возвращаться в расположение клуба.

Читайте также: Матч "Ювентус" - "Лион" перенесён. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Шахтер" на выезде переиграл "Вольфсбург", "Байер" разобрался с "Рейнджерсом", "Олимпиакос" и "Вулверхэмптон" не выявили победителя

"Шахтер" на выезде переиграл "Вольфсбург", "Байер" разобрался с "Рейнджерсом", "Олимпиакос" и "Вулверхэмптон" не выявили победителя

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов