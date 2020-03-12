"Ювентус" всем клубом находится на карантине

"Ювентус" принял меры по нераспространению коронавируса.

"После того, как мы узнали о заражении коронавирусом Даниэле Ругани, 121 человек, включая футболистов, тренеров, менеджеров, сопровождающих и сотрудников "Ювентуса", отправились на карантин", - заявили в клубе.

Напомним, что Криштиану Роналду сейчас находится в Португалии и пока не будет возвращаться в расположение клуба.

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