"Ювентус" вскоре проведет переговоры по трансферу хавбека "Барселоны"

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"Ювентус" вскоре проведет переговоры по трансферу хавбека "Барселоны""Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Паулиньо.

По данным источника, туницы согласились заплатить 40 миллионов евро отступных за 29-летнего бразильца. 

Представители чемпиона Италии вскоре планируют провести переговоры с каталонским клубом, на которых они все-таки рассчитывают договориться о снижении суммы трансфера. 

В минувшем сезоне Паулиньо сыграл за каталонцев 49 игр, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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