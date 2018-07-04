"Ювентус" вскоре проведет переговоры по трансферу хавбека "Барселоны"

"Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Паулиньо.

По данным источника, туницы согласились заплатить 40 миллионов евро отступных за 29-летнего бразильца.

Представители чемпиона Италии вскоре планируют провести переговоры с каталонским клубом, на которых они все-таки рассчитывают договориться о снижении суммы трансфера.

В минувшем сезоне Паулиньо сыграл за каталонцев 49 игр, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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