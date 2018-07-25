"Ювентус" встретится с "Баварией" в рамках Международного кубка чемпионов

"Ювентус" – "Бавария"

Стадион: "Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия)"

Начало матча: 02:00

"Ювентус" стартует в Международном кубке чемпионов матчем с "Баварией". Туринский клуб в межсезонье навел шорох на рынке. Трансферная бомба этого лета – переход Криштиану Роналду из "Реала". Португальцу 33 года, он решил сменить обстановку и покорить Италию, при этом стоит отметить, что во время медицинского осмотра врачи определили, что форма Роналду сопоставима с показателями 20-летних игроков.

"Ювентус" значительно усилил атакующий потенциал, хотя есть вероятность, что несколько игроков команду покинут. В целом же приход Роналду означает, что "старая сеньора", вероятно, продолжить доминировать в Италии, а также может замахнуться и на победу в Лиге чемпионов. Помимо Криштиану "Ювентус" купил нового вратаря Перина, так как Буффон уехал в ПСЖ. На место Лихштайнера (он отправился в "Арсенал") взяли Канселу, был выкуплен контракт Дугласа Косты, также пришел Джан.

Если в Турине происходит масштабная закупка и подбирается мощнейший состав, но в Мюнхене пока затишье, да и вряд ли стоит ожидать от "Баварии" активности. Клуб пока не потратился ни одного евро (команду пополнил только свободный агент Горецка), хотя и лидеров удается удержать в своих рядах. Ушел из "Баварии" только Дуглас Коста, который прошлый сезон провел в "Ювентусе" и остался в Турине на постоянной основе.

Немцы уже провели одну игру в рамках турнира, обыграв 3:1 ПСЖ, в составе которого вышли преимущественно игроки молодежного состава.

Интересные факты противостояния

Команды провели между собой десять матчей: пять побед у "Баварии", три – у "Ювентуса", две ничьи.

Дважды команды пересекались в плей-офф Лиги чемпионов (2013 и 2016), оба раза победила "Бавария".

Ориентировочные составы

"Ювентус": Перин, Канселу, Кьеллини, Ругани, Сандро, Джан, Пьянич, Маркизио, Бернардески, Фавилли, Кин.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Станишич, Мартинес, Алаба, Санчеш, Мейер, Вилл, Рибери, Вагнер, Роббен.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Бавария":

Криштиану Роналду не сыграет на этом турнире, да в целом не стоит ждать появления на поле игроков, которые играли на ЧМ. Итальянцы в Россию не ездили, поэтому состав туринцев должен быть приближен к основному, у "Баварии" же могут выйти резервисты, разбавленные Рибери, Роббеном, Алабой, Мартинесом.

Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 2.25, на "Ювентус" – 3.00

Вячеслав Горбачев

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