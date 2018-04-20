"Ювентус" вступил в борьбу за бразильца из АПЛ

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"Ювентус" вступил в борьбу за бразильца из АПЛ
"Ювентус" стал еще одним претендентом на бразильского полузащитника "Уотфорда" Ришарлисона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

В нынешнем сезоне 20-летний Ришарлисон провел 37 матчей за "Уотфорд", забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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