"Ювентус" вступил в борьбу за Холанда

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"Ювентус" вступил в борьбу за Холанда

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру норвежца в качестве возможной замены португальскому форварду Криштиану Роналду, который задумался о смене клуба.

Впрочем, приобрести Холанда будет непросто, так как им также интересуются "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал" и "Барселона". Сумма отступных в контракте норвежца составляет 75 миллионов евро, но данный пункт активируется только летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 30 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Бензема высказался о возможном переходе Холанда в "Реал". | http://soccernews.ru
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