"Ювентус" вступил в борьбу за Крооса

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"Ювентус" вступил в борьбу за Крооса
Полузащитник "Реала" Тони Кроос может покинуть мадридский клуб летом, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляет "Ювентус", который может заплатить за него около 80 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В этом сезоне 28-летний Кроос провел за "Реал" 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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