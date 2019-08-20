"Ювентус" вступил в борьбу за Неймара

Теги неймарпсжювентуспауло дибала

"Ювентус" вступил в борьбу за Неймара

"Ювентус" начал переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара.

По сведениям Globo Esporte, "старая синьора" не исключает, что в сделку может быть включен Пауло Дибала, к которому ранее ПСЖ проявлял интерес. Напомним, что борьбу за Неймара также ведут "Барселона" и "Реал".

Ранее сообщалось, что парижане хотят отдать бразильца в аренду с обязательством выкупа.

Читайте также: Руководство "Барселоны" провело собрание касательно трансфера Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов