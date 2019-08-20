"Ювентус" вступил в борьбу за Неймара

"Ювентус" начал переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара.

По сведениям Globo Esporte, "старая синьора" не исключает, что в сделку может быть включен Пауло Дибала, к которому ранее ПСЖ проявлял интерес. Напомним, что борьбу за Неймара также ведут "Барселона" и "Реал".

Ранее сообщалось, что парижане хотят отдать бразильца в аренду с обязательством выкупа.

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