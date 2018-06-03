"Ювентус" вступил в борьбу за португальского таланта

Теги ювентусспортинг лиссабонжелсон мартинш

"Ювентус" вступил в борьбу за португальского таланта

"Ювентус" стал очередным претендентом на вингера "Спортинга" Желсона Мартинша, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракт составляет 60 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне 23-летний Мартинш провел 52 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.

Не пропустите: "Ювентус" и "Наполи" поборются за игрока "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов