"Ювентус" вступил в борьбу за португальского таланта

"Ювентус" стал очередным претендентом на вингера "Спортинга" Желсона Мартинша, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракт составляет 60 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне 23-летний Мартинш провел 52 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.

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