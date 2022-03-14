"Ювентус" вступил в борьбу за Траоре

Фото: инстаграм Хамеда Траоре\Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Сассуоло" Хамеду Траоре, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Наполи".

В нынешнем сезоне 22-летний Траоре провел за "Сассуоло" 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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