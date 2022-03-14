"Ювентус" вступил в борьбу за Траоре
Фото: инстаграм Хамеда Траоре\Автор неизвестен
"Ювентус" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Сассуоло" Хамеду Траоре, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Наполи".
В нынешнем сезоне 22-летний Траоре провел за "Сассуоло" 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|26
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
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