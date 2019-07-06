"Ювентус" вступил в гонку с "Интером" и "Наполи" за Лукаку

"Ювентус" готов вступить в гонку за игрока "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно, что "Наполи" поборется с "Интером" за бельгийца.

"Интер" готов предложить за 26-летнего футболиста 85 миллионов евро. Агент игрока уже встречался с руководством миланского клуба.

В минувшем сезоне Лукаку провел 45 матчей, в которых отметился 15 голами и 4 ассистами.

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