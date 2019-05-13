"Ювентус" выбирает между двумя тренерами

"Ювентус" рассматривает только две кандидатуры на пост главного тренера команды на следующий сезон, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство туринского клуба выбирает между нынешним наставником Массимилиано Аллегри и Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Аллегри поставил перед "Ювентусом" ряд требований, которые непросто выполнить. Также на специалиста нацелился ПСЖ.

Напомним, что Конте тренировал "Ювентус" с 2011 по 2014 годы. Под его руководством клуб стал трехкратным чемпионом Италии. Его преемником стал Аллегри, приведший "Ювентусу" к пяти подряд чемпионским титулам.

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