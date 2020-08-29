"Ювентус" выбирает между двумя звёздными форвардами

Туринский "Ювентус" собирается этим летом купить нового нападающего на замену Гонсало Игуаину.

По информации журналиста Николо Скиры, на сегодняшний день в шорт-лист "старой синьоры" входят два футболиста.

Речь идёт о 33-летнем Луисе Суаресе из "Барселоны" и 34-летнем Эдине Джеко из "Ромы".

Пока "Ювентус" отдаёт предпочтение боснийцу, зарплата которого на порядок ниже, чем у его уругвайского коллеги.

Не пропустите: "Ювентус" контактировал с отцом Месси. | http://soccernews.ru