"Ювентус" выбрал трёх кандидатов на замену Роналду

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"Ювентус" выбрал трёх кандидатов на замену Роналду

Фото инстаграм Габриэла Жезуса

Стало известно, кто может заменить в составе "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду.

По информации La Gazzetta dello Sport, на сегодняшний день в шорт-лист "старой синьоры" входят три форварда - это Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Мауро Икарди (ПСЖ) и Душан Влахович ("Фиорентина").

Рыночная стоимость бразильца - 60 миллионов евро, аргентинца и серба - по 40 миллионов. 

Напомним, что 36-летний Роналду задумался об уходе из "Ювентуса" после возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Звёздный португалец может перейти в ПСЖ.

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