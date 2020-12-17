"Ювентус" выдал худший старт в Серии А за последние 36 лет

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"Ювентус" выдал худший старт в Серии А за последние 36 лет

Туринский "Ювентус" слабо стартовал в розыгрыше чемпионата Италии сезона 2020/21.

В 12 первых турах Серии А "старая синьора" шесть раз победила и шесть раз расписала с соперниками мировую.

Как сообщает Opta, 6 ничьих в 12 стартовых турах - это худший результат "Ювентуса" за последние 36 лет.

Стоит отметить, что в сезоне 1984/85 туринцы финишировали на шестом месте в Серии А.

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