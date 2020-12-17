"Ювентус" выдал худший старт в Серии А за последние 36 лет
Туринский "Ювентус" слабо стартовал в розыгрыше чемпионата Италии сезона 2020/21.
В 12 первых турах Серии А "старая синьора" шесть раз победила и шесть раз расписала с соперниками мировую.
Как сообщает Opta, 6 ничьих в 12 стартовых турах - это худший результат "Ювентуса" за последние 36 лет.
Стоит отметить, что в сезоне 1984/85 туринцы финишировали на шестом месте в Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17