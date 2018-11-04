"Ювентус" выдал лучший старт в Серии А в истории

В рамках 11-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своём поле переиграл "Кальяри" со счётом 3:1.

Таким образом, "старая синьора" одержала 10 побед и 1 раз сыграла вничью в текущем розыгрыше Серии А.

Как сообщает Opta, это лучший старт туринской команды в истории.

В активе "Ювентуса" 31 очко и это на 6 больше, чем у ближайших преследователей в лице "Интера" и "Наполи". | http://soccernews.ru