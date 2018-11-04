"Ювентус" выдал лучший старт в Серии А в истории

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"Ювентус" выдал лучший старт в Серии А в истории

В рамках 11-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своём поле переиграл "Кальяри" со счётом 3:1.

Таким образом, "старая синьора" одержала 10 побед и 1 раз сыграла вничью в текущем розыгрыше Серии А.

Как сообщает Opta, это лучший старт туринской команды в истории.

В активе "Ювентуса" 31 очко и это на 6 больше, чем у ближайших преследователей в лице "Интера" и "Наполи". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 11 31
2 Интер Милан 11 25
3 Наполи 11 25
4 Милан 10 18
5 Лацио 10 18
6 Фиорентина 11 16
7 Рома 11 16
8 Сампдория 10 15
9 Сассуоло 10 15
10 Торино 10 14
11 Дженоа 11 14
12 Парма 10 13
13 Кальяри 11 13
14 Аталанта 10 12
15 СПАЛ 10 12
16 Удинезе 10 9
17 Болонья 10 9
18 Эмполи 11 6
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