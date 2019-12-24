"Ювентус" выиграл борьбу за Холанда

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"Ювентус" выиграл борьбу за Холанда

Определился явный фаворит в гонке за нападающим "Ред Булл Зальцбург" Эрлингом Холандом.

Как сообщает Football Italia, борьбу за норвежского таланта выиграл туринский "Ювентус".

"Старой синьоре" удалось опередить такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Милан".

Трансфер Холанда в "Ювентус" может состояться уже в январе. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний форвард сыграл за "РБ Зальцбург" 22 матча, забил 28 голов и сделал 7 ассистов. 

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