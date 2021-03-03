"Ювентус" выкупил Маккенни у "Шальке"
"Ювентус" выкупил права на хавбека Уэстона Маккенни у "Шальке".
"Старая синьора" воспользовалась опцией в арендном соглашении с 22-летним футболистом.
"Шальке" по условиям договора получит 18,5 млн евро. Туринцы будут выплачивать эту сумму в несколько трансфером на протяжении трех лет. Кроме того, немецкий клуб может рассчитывать на бонусы за различные достижения в размере 6,5 млн евро.
Контракт Маккенни с "Ювентусом" подписан до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне Серии А американец сыграл 21 матч. На его счету 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.
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