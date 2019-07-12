"Ювентус" выкупил Ромеро, но оставил его в "Дженоа"

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"Ювентус" выкупил Ромеро, но оставил его в "Дженоа"

"Ювентус" приобрел защитника "Дженоа" Кристиана Ромеро.

Сумма трансфера составила 26 миллионов евро, которые будут выплачены в течении трех лет. С самим игроком было заключено пятилетнее соглашение.

Отмечается, что следующий сезон Ромеро проведет в аренде в "Дженоа". Кроме того, за регулярные выступления аргентинца клуб может получить 5,3 миллиона евро бонусов.

Ромеро выступал за "Дженоа" с лета 2018 года. За это время он провел 27 игр, забил два гола и отдал три ассиста.

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