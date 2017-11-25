"Ювентус" выкупит Дугласа Косту

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"Ювентус" выкупит Дугласа Косту

Туринский "Ювентус" выкупит бразильского вингера Дугласа Косту, об этом сообщил Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления "Баварии", которой принадлежат права на игрока.

"Дуглас Коста перешёл в "Ювентус" на правах аренды. Туринский клуб точно выкупит его трансфер следующим летом за 46 миллионов евро" - цитирует Румменигге Goal.com.

В этом сезоне 27-летний Коста сыграл за "Ювентус" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. 

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