"Ювентус" выкупит Хеведеса у "Шальке"

Теги бенедикт хеведесювентусшальке

"Ювентус" выкупит Хеведеса у "Шальке"Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри доволен игрой защитника Бенедикта Хеведеса, арендованного у "Шальке".

Источник сообщает, что футболист может перейти в итальянский клуб на постоянной основе.

Отмечается, что "Ювентус" согласен заплатить за Хеведеса не более 4 миллионов евро.

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