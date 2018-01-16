"Ювентус" выкупит Хеведеса у "Шальке"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри доволен игрой защитника Бенедикта Хеведеса, арендованного у "Шальке".

Источник сообщает, что футболист может перейти в итальянский клуб на постоянной основе.

Отмечается, что "Ювентус" согласен заплатить за Хеведеса не более 4 миллионов евро.

Читайте: "Ювентус" нацелился на двух звезд из АПЛ | http://soccernews.ru