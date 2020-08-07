"Ювентус" вылетит из Лиги Чемпионов, а "Реал" совершит камбек в Манчестере? Главный европейский клубный турнир возвращается сегодня!

"Манчестер Сити" – "Реал Мадрид"

7 августа, 22:00. Манчестер, "Сити оф Манчестер" ("Этихад Стедиум"). Первый матч – 2:1

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Лига Чемпионов наконец возвращается после долгого отсутствия. Первый же игровой день порадует шикарной вывеской – "Манчестер Сити" в четвертьфинальном поединке будет противостоять "Реалу". После выездной победы на "Сантьяго Бернабеу" (2:1) "горожане" подходят к ответному матчу фаворитом противостояния. Голы Жезуса и Де Брюйне позволили команде Гвардиолы чувствовать себя увереннее перед ответным матчем, ожидания которого затянулось на неполных 5 месяцев из-за пресловутой пандемии коронавируса. Для выхода в следующую стадию "Реалу" нужно побеждать с разницей в два мяча, или же со счетом 3:2, 4:3 и т.д. "Реал" после обновления сезона в Ла Лиге сумел опередить "Барселону" и стал чемпионом Испании. Как признался Зинедин Зидан, эта победа для него даже дороже, чем триумф в Лиге Чемпионов. Впрочем, это вовсе не означает, что мадридцы проигнорируют возможностью выйти для начала в четвертьфинал ЛЧ. Нет никаких сомнений, что "сливочные" будут сражаться до конца даже с учетом серьезных кадровых потерь. Самая главная проблема – это дисквалификация Серхио Рамоса, который был удален в первом поединке. Капитан прибыл в Англию вместе с командой, но не сможет помочь своим партнерам на футбольном поле. 34-летний Рамос провел один из лучших сезонов в карьере, а его отсутствие значительно ослабит королевский клуб в матче против команды Гвардиолы. Кроме Рамоса, не сыграют и Бэйл и Хамес, которых Зидан банально не взял в Англию. Не поможет Реалу и Мариано Диас, у которого обнаружили коронавирус, но его отсутствие точно не назовешь весомой потерей. Да, впрочем, как и отсутствие двух последних!

"Манчестер Сити" впервые за последние 3 года не выиграл чемпионат Англии, отдав титул феноменальному в этом сезоне "Ливерпулю". Понятно, что "горожане" давно сделали ставку на Лигу Чемпионов, победой в которой перечеркнут все неудачи в сезоне 2019/20. Впрочем, пройти "Реал" будет непросто даже с учетом выездной победы – после карантина команда Зидана демонстрировала роскошную форму, выиграв 10 матчей подряд. Лишь в последнем туре уже в статусе чемпиона "Реал" подарил "Леганесу" ничью. Да и сам "Манчестер Сити" не может похвастаться надежностью в защите – из последних 11 матчей плей-офф Лиги Чемпионов команда Гвардиолы не пропускала лишь в двух. Тем более, что вице-чемпион Англии тоже имеет утраты – в частности, точно не сыграет Серхио Агуэро, который продолжает восстанавливаться от повреждения. Не стоит игнорировать и тот факт, что чемпионат Испании завершился на неделю раньше, чем АПЛ. Соответственно, у "Реала" было немного больше времени для подготовки к игре против "Сити". Хотя, справедливости ради стоит отметить, что "горожане" потеряли турнирную мотивацию в чемпионате еще несколько месяцев назад.

Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу – Родри, Давид Сильва, Де Брюйне – Марез, Жезус, Стерлинг

"Реал Мадрид": Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитао, Менди – Каземиро, Кроос, Модрич – Асенсио, Бензема, Азар.

"Ювентус" – "Лион"

7 августа, 22:00. Турин, "Ювентус Стэдиум". Первый матч – 0:1

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

После поражения в первом поединке перед "Ювентусом" стоит не самая простая задача. Подопечным Маурицио Сарри для выхода в четвертьфинал необходимо отыграть выездные 0:1 – гол Тусара на "Стад де Люмьер" подарил "Лиону" довольно приличные шансы на проход в следующую стадию. Интересно, что автора того мяча уже нет в команде – он покинул "Лион" ради берлинской "Герты". Ситуацию "Ювентуса" усложняет не лучшая форма команды. Да, "старая синьора" уже привычно завоевала Скудетто, но сделала это наименее убедительно за последние годы. Есть серьезные вопросы как к игрокам, так и к Маурицио Сарри – по слухам, тренер может потерять свой пост всего лишь через год после назначения. Потенциальная неудача в Лиге Чемпионов практически наверняка станет для алленаторе роковой. В сезоне 2018/19 "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов на стадии четвертьфинала от "Аякса". Теперь туринцы рискуют не пробраться даже восьмерку лучших. Единственное существенное преимущество "Юве" над "Лионом" – наличие официальных матчей, ведь чемпионат Франции был завершен досрочно еще в марте. Команда Руди Гарсии за 5 месяцев провела только один официальный поединок – это проигранный ПСЖ финал Кубка Франции. У "бьянконери" уже есть опыт успешного камбэка после поражения в первой игре. В прошлом году "Ювентус" в 1/8 финала проиграл первый матч "Атлетико" со счетом 0:2, но хет-трик Криштиану Роналду позволил итальянской команде пройти дальше. Именно на 35-летнего португальца возлагаются главные надежды "Ювентуса" и сейчас.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Щесны – Куадрадо, Бонуччи, Ле Лигт, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Рабьо – Бернардески, Игуаин, Роналду

"Лион": Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гимарайнш, Ауар, Корне – Депай, Дембеле