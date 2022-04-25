"Ювентус" вырвал победу над "Сассуоло"
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1.
Победу туринскому клубу принесли голы Пауло Дибалы и Мойсе Кина. В составе хозяев отличился Джакомо Распадори.
"Ювентус", набрав 66 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 46 очками остался на 10-й позиции.
"Сассуоло" – "Ювентус" - 1:2 (1:1)
Голы: Распадори, 38 - 1:0, Дибала, 45 - 1:1, Кин, 88 - 1:2
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Айхан, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 88), Траоре (Джуричич, 79), Берарди (Дефрель, 79), Скамакка, Распадори.
"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Ругани (Кьеллини, 54), Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Бернардески (Миретти, 88), Мората (Кин, 67), Дибала (Влахович, 55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17