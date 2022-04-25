"Ювентус" вырвал победу над "Сассуоло"

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"Ювентус" вырвал победу над "Сассуоло"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1.

Победу туринскому клубу принесли голы Пауло Дибалы и Мойсе Кина. В составе хозяев отличился Джакомо Распадори.

"Ювентус", набрав 66 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 46 очками остался на 10-й позиции.

"Сассуоло" – "Ювентус" - 1:2 (1:1)
Голы: Распадори, 38 - 1:0, Дибала, 45 - 1:1, Кин, 88 - 1:2

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Айхан, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 88), Траоре (Джуричич, 79), Берарди (Дефрель, 79), Скамакка, Распадори.

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Ругани (Кьеллини, 54), Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Бернардески (Миретти, 88), Мората (Кин, 67), Дибала (Влахович, 55).

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