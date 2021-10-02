"Ювентус" вырвал победу в туринском дерби

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"Ювентус" вырвал победу в туринском дербиФото: твиттер "Ювентуса"

В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл победу над "Торино".

Единственный гол на 86-й минуте матча забил Мануэль Локателли. Благодаря победе "старая синьора" поднялась на восьмое место. "Торино" остается 11-м.

"Торино" - "Ювентус" 0:1

Гол: Локателли, 86 - 0:1

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер, Зима, Айна (Ансальди, 65), Брекало (Ринкон, 84), Лукич (Линетти, 66), Мандрагора, Побега, Санабрия (Базелли, 77).

"Ювентус": Шченсны, Данило, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кайо Жорже, Бернардески (Кулусевски, 80), Кин (Куадрадо, 46), Кьеза.

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