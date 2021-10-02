"Ювентус" вырвал победу в туринском дерби
Фото: твиттер "Ювентуса"
В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл победу над "Торино".
Единственный гол на 86-й минуте матча забил Мануэль Локателли. Благодаря победе "старая синьора" поднялась на восьмое место. "Торино" остается 11-м.
"Торино" - "Ювентус" 0:1
Гол: Локателли, 86 - 0:1
"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер, Зима, Айна (Ансальди, 65), Брекало (Ринкон, 84), Лукич (Линетти, 66), Мандрагора, Побега, Санабрия (Базелли, 77).
"Ювентус": Шченсны, Данило, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кайо Жорже, Бернардески (Кулусевски, 80), Кин (Куадрадо, 46), Кьеза.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17