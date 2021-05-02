Роналду принес "Ювентусу" волевую победу над "Удинезе"

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Роналду принес "Ювентусу" волевую победу над "Удинезе"Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

"Ювентус" вырвал победу у "Удинезе" благодаря дублю Криштиану Роналду.

"Удинезе" – "Ювентус" - 1:2

Голы: Молина, 10 - 1:0, Роналду (пенальти), 83 - 1:1, Роналду, 90 - 1:2.

"Удинезе" – Скуффет, Молина, Нюйтинк, Бонифаци (Самир, 84), Ларсен, Уолас, де Пауль, Перейра, Арслан (Форестьери, 72), Родриго Бекао, Окака Чука.

"Ювентус" – Шченсны, де Лигт, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Феликс Коррейя, 84), Маккенни (Рабьо, 84), Бентанкур, Бернардески (Кулусевски, 59), Дибала (Мората, 66), Роналду.

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