"Ювентус" вышел из карантина

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"Ювентус" вышел из карантина

"Ювентус" на официальном сайте сообщил о выходе команды из карантина.

Напомним, что "Ювентус" ушел на карантин 14 октября после того, как коронавирус был обнаружен у хавбека команды Уэстона Маккенни. Отмечается, что на самоизоляцию были отправлены 61 человек.

Ранее заболевание было обнаружено у форварда Криштиану Роналду, из-за чего он рискует пропустить игру против "Барселоны".

В воскресенье, 25 октября, "Ювентус" в рамках Серии А встретится с "Вероной".

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