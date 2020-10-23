"Ювентус" вышел из карантина

"Ювентус" на официальном сайте сообщил о выходе команды из карантина.

Напомним, что "Ювентус" ушел на карантин 14 октября после того, как коронавирус был обнаружен у хавбека команды Уэстона Маккенни. Отмечается, что на самоизоляцию были отправлены 61 человек.

Ранее заболевание было обнаружено у форварда Криштиану Роналду, из-за чего он рискует пропустить игру против "Барселоны".

В воскресенье, 25 октября, "Ювентус" в рамках Серии А встретится с "Вероной".

Читайте также: Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой". | http://soccernews.ru