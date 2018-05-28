"Ювентус" вышел на контакт с хавбеком "Реала"

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"Ювентус" вышел на контакт с хавбеком "Реала"Туринский "Ювентус" вышел на контакт с полузащитником мадридского "Реала" Матео Ковачичем, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" провела встречу с окружением 24-летнего хавбека "сливочных", во время которой обсуждался вопрос возможного переезда хорвата на "Альянц Стэдиум".

В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, Погба хочет вернуться в "Ювентус". | soccernews.ru

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