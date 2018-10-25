"Ювентус" вышел на контакт со звездой АПЛ

Туринский "Ювентус" вышел на контакт с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, в прошлый вторник спортивный директор "старой синьоры" Фабио Паратичи встретился с агентом 25-летнего хавбека "красных дьяволов" Мино Райолой, дабы обсудить планы на будущее его клиента.

В текущем сезоне Погба забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 12 играх за "Манчестер Юнайтед". Его контракт с клубом действует до лета 2021-го года.

Напомним, "Ювентус" может обзавестись топовым голкипером. | soccernews.ru