"Ювентус" вышел победителем из туринского дерби
В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Ювентус" минимально переиграл "Торино".
Теперь "старая синьора" вышла на первое место в чемпионате, при этом опережая "Интер" на одно очко.
"Торино" - "Ювентус" 0:1
Гол: де Лигт, 70 - 0:1
"Торино": Сиригу, Айна, Войнович, Иццо, Ансальди, Ринкон (Дзадза, 74), Базелли (Миллицо, 85), Верди (Лукич, 80), Мейте, Бремер, Белотти.
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Де Шильо, де Лигт, Бентанкур (Хедира, 76), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Рэмзи, 67), Роналду, Дибала (Игуаин, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Аталанта
|10
|21
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Кальяри
|10
|18
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Болонья
|11
|12
|13
|Торино
|11
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5