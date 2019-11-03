"Ювентус" вышел победителем из туринского дерби

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"Ювентус" вышел победителем из туринского дерби

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Ювентус" минимально переиграл "Торино".

Теперь "старая синьора" вышла на первое место в чемпионате, при этом опережая "Интер" на одно очко.

"Торино" - "Ювентус" 0:1

Гол: де Лигт, 70 - 0:1

"Торино": Сиригу, Айна, Войнович, Иццо, Ансальди, Ринкон (Дзадза, 74), Базелли (Миллицо, 85), Верди (Лукич, 80), Мейте, Бремер, Белотти.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Де Шильо, де Лигт, Бентанкур (Хедира, 76), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Рэмзи, 67), Роналду, Дибала (Игуаин, 60).   

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