"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" обыграл "Фиорентину" со счетом 2:0 и пробился в финал.
Победу туринскому клубу принесли голы Федерико Бернардески и Данило.
"Ювентус" - "Фиорентина" - 2:0 (1:0) - первый матч - 1:0
Голы: Бернардески, 32 - 1:0, Данило, 90 - 2:0
"Ювентус": Перин, Де Шильо (Куадрадо, 79), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Бернардески (Кьеллини, 82), Мората (Дибала, 66), Влахович (Кин, 82).
"Фиорентина": Дронговски, Венути (Кальехон, 69), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Данкан (Мале, 79), Иконе (Пионтек, 79), Торрейра (Амрабат, 46), Сапонара (Соттиль, 63), Артур, Гонсалес.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17