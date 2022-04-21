"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии

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"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" обыграл "Фиорентину" со счетом 2:0 и пробился в финал.

Победу туринскому клубу принесли голы Федерико Бернардески и Данило.

"Ювентус" - "Фиорентина" - 2:0 (1:0) - первый матч - 1:0
Голы: Бернардески, 32 - 1:0, Данило, 90 - 2:0

"Ювентус": Перин, Де Шильо (Куадрадо, 79), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Бернардески (Кьеллини, 82), Мората (Дибала, 66), Влахович (Кин, 82).

"Фиорентина": Дронговски, Венути (Кальехон, 69), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Данкан (Мале, 79), Иконе (Пионтек, 79), Торрейра (Амрабат, 46), Сапонара (Соттиль, 63), Артур, Гонсалес.

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