"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче

В ответной полуфинальной игре Кубка Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" и вышел в финал турнира.

На 14-й минуте матча форвард туринцев Криштиану Роналду не забил пенальти, а с 16-й минуты "Милан" играл в меньшинстве. Отметим, что в первой игре "россонери" также играли вдесятером, а Роналду смог реализовать пенальти, благодаря которому "Ювентус" и пробился в финал.

Второй финалист определится завтра в паре "Интер" - "Наполи".

"Ювентус" - "Милан" 0:0, первая игра - 1:1

"Ювентус": Буффон, Данило (Куадрадо, 86), де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Матюиди (Рабьо, 62), Пьянич (Хедира, 62), Бентанкур, Дуглас Коста (Бернардески, 63), Роналду, Дибала.

"Милан": Доннарумма, Конти (Салемакерс, 88), Калабрия (Лаксальт, 88), Романьоли, Кьер, Беннасер, Чалханоглу, Лукас Пакета (Коломбо, 82), Бонавентура (Рафаэл Леау, 52), Кессиэ (Крунич, 82), Ребич.

Удаление: Ребич (16).

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