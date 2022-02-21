"Ювентус" выставил Дибале новое требование касательно продления контракта

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"Ювентус" выставил Дибале новое требование касательно продления контракта

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Туринский "Ювентус" ведёт переговоры с форвардом Пауло Дибалой по поводу заключения нового соглашения.

По информации Calciomercato, клуб готов платить аргентинцу 8 миллионов евро в год + бонусы, но при одном условии.

Руководство "старой синьоры" требует, чтобы агент футболиста Хорхе Антун отказался от значительной части комиссии за сделку.

Напомним, что контракт между сторонами истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 27 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Ювентус" теряет Дибалу перед матчем с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru
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