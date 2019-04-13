"Ювентус" выставил самый молодой состав с 1998 года в игре за скудетто

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"Ювентус" выставил самый молодой состав с 1998 года в игре за скудетто

Сегодня, 13 апреля, "Ювентус" проводит матч 32-го тура Серии А со СПАЛом (2:1, второй тайм).  

Главный тренер туринской команды Аллегри выставил состав футболистов средний возраст которых - 25 лет и 114 дней.

Этот состав стал самым молодым выбором "Ювентуса" за 21 год. В октябре 1998 года в матче с "Виченцой" состав был моложе - 24 года и 340 дней.

Если сегодня туринский клуб наберет хотя бы 1 балл, то он оформит рекордный, 8-й подряд, чемпионский титул. 

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