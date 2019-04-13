"Ювентус" выставил самый молодой состав с 1998 года в игре за скудетто
Сегодня, 13 апреля, "Ювентус" проводит матч 32-го тура Серии А со СПАЛом (2:1, второй тайм).
Главный тренер туринской команды Аллегри выставил состав футболистов средний возраст которых - 25 лет и 114 дней.
Этот состав стал самым молодым выбором "Ювентуса" за 21 год. В октябре 1998 года в матче с "Виченцой" состав был моложе - 24 года и 340 дней.
Если сегодня туринский клуб наберет хотя бы 1 балл, то он оформит рекордный, 8-й подряд, чемпионский титул.
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Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11