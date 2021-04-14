"Ювентус" выставит на трансфер двух основных игроков

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"Ювентус" выставит на трансфер двух основных игроков

Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" в летнее трансферное окно намерен расстаться с французским полузащитником Адриеном Рабьо и английским хавбеком Аароном Рэмзи, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб выставит игроков на трансфер, чтобы получить средства на приобретение полузащитника "Сассуола" Мануэля Локателли и подписание контракта с хавбеком "Милана" Хаканом Чалханоглу, который летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 26-летний Рабьо провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету 30-летнего Рэмзи два забитых мяча и пять голевых передач в 28 поединках.

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