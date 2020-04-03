"Ювентус" выступает против досрочного завершения сезона

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"Ювентус" выступает против досрочного завершения сезона

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возможном досрочном завершении сезона.

"Мы хотим доиграть сезон. В планах возобновить чемпионат 20 мая или в начале июня и закончить в июле. Рассматривались варианты с августом и сентябрем. Я четко дал понять, что готов рискнуть следующим сезоном, чтобы доиграть текущий.

Отменить сезон будет трудно. Это будет большой несправедливостью и может вызвать правовой кризис. Мы будем вынуждены назвать чемпиона, однако "Ювентус" ранее выражал неудовольствие таким решением", - приводит слова Гравины ESPN.

Напомним, что после 26 туров "Ювентус" лидирует в Серии А, опережая "Лацио" на одно очко.

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