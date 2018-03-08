В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" в гостях играет с "Тоттенхэмом" (2:1, второй тайм).

Во второй половине встречи итальянский клуб вышел вперед благодаря мячам Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы.

Стоит отметить, что "Ювентус" забил два гола "Тоттенхэму" после двух ударов в створ ворот.

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